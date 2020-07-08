Дожди и прохлада не покинут Эстонию и в четверг

Область низкого давления над Северной Европой своей позиции не уступает и череда ложбин, перемещаясь со Скандинавии в северо-восточном направлении, принесет нам новые порции влаги.
Кратковременные дожди, возможно с грозами, свежий юго-западный, западный ветер и максимальные температуры воздуха ниже 20-градусной отметки не отвечают тому, что большинство из нас ожидает от середины лета.
В четверг, 9 июля, в первой половине дня в Эстонии ожидается переменная облачность. Во многих местах кратковременные дожди, возможна гроза, на островах вероятность осадков меньше. Ветер юго-западный, западный 3-9, порывами до 13 м/с.
Температура воздуха составит 15-19°С.