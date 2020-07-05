Дожди и прохлада не покинут Эстонию и на следующей неделе

Согласно данным службы прогноза погоды, в ночь на понедельник в Эстонии будет облачно. Зона осадков будет перемещаться с островов через материк в восточном направлении. Ветер южный, юго-западный, 5-10, порывами до 13, на побережье 15-18 м-с. Температура воздуха 13-17 градусов.

Утром в понедельник погода будет облачной с прояснениями, дожди пройдут во многих местах. Днем облачность уменьшится, дожди станут менее интенсивными. Ветер юго-западный 6-12, порывами до 15 м/с, на побережье 9-15, порывами до 20 м с. Температура воздуха 17-20, на юго-востоке Эстонии до 22 градусов.

В ночь на вторник будет малооблачная погода и переменная облачность, местами дожди. Ветер юго-западный 6-11, порывами до 15, на побережье 9-15, порывами до 20 м/с. Температура воздуха 11-16 градусов. Во вторник днем во многих местах будет переменная облачность и дожди. Ветер юго-западный 6-11, порывами до 15, на побережье 9-15, порывами до 20 м / с. Днем ветер постепенно ослабеет. Температура воздуха днем - 15-20 градусов.