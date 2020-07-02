Дожди продолжат заливать Эстонию и в выходные

По данным Службы погоды Эстонии, в ближайшие дни будет умеренно тепло и дождливо.
В ночь на субботу ожидается малооблачная погода и переменная облачность, около полуночи и утром местами возможны слабые дожди. Ветер юго-западный и южный, 3-9, на островах и западном побережье порывами до 13 м/сек. Днем в Западной Эстонии пройдут дожди, на востоке до полудня без осадков, после полудня дождевые тучи подойдут и сюда. Ветер юго-западный, 5-10, порывами 15, на островах и западном побережье до 14, порывами до 20 м/сек, вечером немного ослабеет. Температура воздуха ночью 8-13, на побережье до 17, днем 16-21, в Юго-Восточной Эстонии до 24 градусов тепла.
В ночь на воскресенье дожди распространятся к северо-востоку Эстонии, на западе страны около полуночи облачность рассеется, погода без осадков. Ветер юго-западный, 5-10, на побережье порывами до 15 м/сек. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный и юго-западный, 3-8, порывами 12, вечером до 15, на островах и западном побережье 8-13, порывами до 18 м/сек. Температура воздуха ночью 9-14, местами до 17, днем 17-21 градус тепла.
В ночь на понедельник ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, 5-11, порывами 15, на побережье до 18 м/сек, к утру немного ослабеет. Днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный и южный, 4-9, порывами 15 м/сек. Температура воздуха ночью 13-18, днем 17-22 градуса тепла.