Дожди продолжат заливать Эстонию и в выходные

В ночь на субботу ожидается малооблачная погода и переменная облачность, около полуночи и утром местами возможны слабые дожди. Ветер юго-западный и южный, 3-9, на островах и западном побережье порывами до 13 м/сек. Днем в Западной Эстонии пройдут дожди, на востоке до полудня без осадков, после полудня дождевые тучи подойдут и сюда. Ветер юго-западный, 5-10, порывами 15, на островах и западном побережье до 14, порывами до 20 м/сек, вечером немного ослабеет. Температура воздуха ночью 8-13, на побережье до 17, днем 16-21, в Юго-Восточной Эстонии до 24 градусов тепла.