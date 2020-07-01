Синоптики огорчили: жары, как на Иванов день, в течение всего июля не будет

В июньской сводке метеослужбы говорится, что вторая и третья декады июня были особенно теплыми. Средняя температура воздуха в Эстонии в июне составила 17,4°C (норма 14,4°C).

С 1961 года июнь был еще теплее всего за два года - в 1999 и 2019 годах, когда среднемесячная температура по Эстонии составляла 17,8°C и 17,5°C соответственно.

Согласно прогнозу, в первой трети июля вокруг Северной Европы будет вращаться область низкого давления, по краю которой нам будут передаваться влага и умеренное тепло. Часто будет идти дождь, и в целом будет довольно ветрено.

Во второй трети месяца область высокого давления время от времени будет усиливаться по всей Эстонии, и между днями с ливневыми дождями также будут сухие промежутки. Температурный фон в пасмурные ночи - 10°C , но в более ясные дни он опустится на 2-3 градуса ниже этого предела, а дневная температура будет колебаться в пределах двух-трех градусов от 20°C.

В последней декаде июля зона высокого давления может распространиться вокруг Балтийского моря. Если над Эстонией она будет более стабильныой, тогда будет преобладать более сухая и теплая погода.