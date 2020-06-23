Эксперимент: какие народные средства от комаров действительно работают?

Прошлым летом стали поговаривать о том, что есть простой способ, позволяющий избавиться от комаров – дым от кофейной гущи. Высыпаешь ее на фольгу, поджигаешь и сидишь спокойно весь вечер.

Также якобы помогает отогнать насекомых уксус: заливаешь воду и уксус в бутылку с распылителем и опрыскиваешь воздух вокруг себя. Из растений комарам не нравятся мята, чеснок, лаванда и базилик.

Я насыпала кофейную гущу на поднос. Собрала в саду мяту и листья чеснока. Залила в распылитель уксусный раствор и села перед кустами лаванды. Эксперимент начинается!

Я выжала из листьев перечной мяты и чеснок сок, одна рука была основательно смочена мятным соком, другая – чесночным. Прошлась ладонями по стеблям лаванды. Подожгла кофейную гущу – это у меня получилось довольно легко. Вот только все время мешали комары, их постоянно приходилось отгонять.

Мы с дочкой приблизили пальцы ног к огню и взяли в руки телефон, чтобы быстро заснять, если вдруг какой-то комар приземлится на них. Прождали десять минут, над головой и плечами несколько штук все же крутились, но от дыма они действительно держались подальше. Затем столовая ложка кофейной гущи перестала дымиться, и в ту же секунду комары возобновили атаку.

Так помогает ли от комаров кофейная гуща? Непосредственно от дыма они действительно держатся поодаль, но гуща быстро сгорает, чтобы просидеть так весь вечер, понадобилось бы немалое ее количество. К тому же вокруг себя пришлось бы разжечь несколько источников дыма. Плюс, конечно, в том, что горящая кофейная гуща неплохо пахнет. На своем опыте могу сказать, что пользы от кофейного дыма больше, чем от продаваемых в магазине окуривателей от комаров, но надеяться на них не слишком стоит.

Как показал эксперимент, от растений большой пользы нет. Правда, лаванда и перечная мята создают хорошее настроение. За это им максимум пунктов. Т.е. неплохо втирать их сок в кожу или заворачивать в платочек, укладывая в коляску или вешать на шею маленьким детям. Может быть, оно даже чуть-чуть отгонит комаров. Я пробовала и распылитель уксуса, но запах был столь противным, что я не стала ждать, повлияет ли он. Не думаю, что кто-то сможет его использовать.

Говорилось и о том, что тех, кто употребляет витамин В, комары (и клещи) не трогают. Последние два месяца я ела витамин В, и если обычно в компании именно я удивляюсь, где все находят этих комаров, то в этом году они одолели и меня. Нападают со страшной силой.