Синоптики рассказали, что погода уготовила жителям Эстонии на Иванову ночь

И хотя на этой неделе погода жаркая, местами до 30 градусов тепла, в то же время периодически идут дожди. Однако к концу недели они отступят. Так, к воскресенью Эстония окажется на южном краю области высокого давления и погода будет сухой. Восточный и северо-восточный ветер по-прежнему умеренный, на побережье сильный. Ночью температура воздуха 10-15, днем 17-23 °C.