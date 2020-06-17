Синоптики рассказали, что погода уготовила жителям Эстонии на Иванову ночь

Метеослужба Эстонии дает надежду, что в этом году можно будет наслаждаться теплой Ивановой ночью без осадков.
И хотя на этой неделе погода жаркая, местами до 30 градусов тепла, в то же время периодически идут дожди. Однако к концу недели они отступят. Так, к воскресенью Эстония окажется на южном краю области высокого давления и погода будет сухой. Восточный и северо-восточный ветер по-прежнему умеренный, на побережье сильный. Ночью температура воздуха 10-15, днем 17-23 °C.
В следующий понедельник ослабевающая зона высокого давления сместится на страны Балтии и погода останется сухой. Восточный ветер ослабнет. Ночью температура воздуха 7-12, на побережье до 15, днем 18-23 °C.
К Иванову дню над Балтийским морем и странами Балтии может развиться новая зона высокого давления, благодаря которой Иванова ночь пройдет без дождей. Будет дуть слабый ветер переменного направления. Ночью температура воздуха составит 8-12, на побережье до 15, днем 20-25 градусов, на побережье местами до 18 °C.