Прогноз на ближайшие дни: синоптики обещают потепление

В ночь на субботу ясно. Ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, на побережье до 7 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер в материковой части страны слабый, переменных направлений, на островах и западном побережье ветер южных направлений, 3-8 м/сек. Температура воздуха 14-17, на побережье около 10 градусов тепла.

В ночь на воскресенье начиная с запада облачность уплотнится, на островах пойдет дождь, после полуночи осадки распространятся в материковую часть страны. Ветер южных направлений, 3-8 м/сек. Температура воздуха 3-8, на западе страны до 10 градусов тепла. Днем преимущественно облачно, зона дождей распространится по стране. Во второй половине дня на островах прояснения, вероятность осадков ниже. Ветер постепенно переменится с юго-восточного на южный и юго-западный, 3-8, на островах порывами до 10 м/сек. Температура воздуха 10-14, на востоке страны до 16 градусов тепла.