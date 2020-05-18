Что происходит с погодой? Под Рождество в многих регионах Эстонии было теплее, чем вчера

Портал Sakala включил в выборку данные наблюдений государственной метеослужбы за 17 мая и 18 декабря, и температуры, измеренные в полдень, показали, что перед Рождеством в Эстонии было даже немного теплее. В феврале, который обычно является самым холодным месяцем года, также была в основном плюсовая температура воздуха. Например, 17 февраля температура воздуха в Вильянди поднялась до 8,8 градусов.

Конечно, нельзя сказать, что в Эстонии погода была более полугода все время одинаковая погода. 29 февраля в Вильянди был зафиксирован рекорд холода этого года, составивший -9,2 градуса, а неделю назад, в День матери, температура воздуха составила почти 20 градусов.