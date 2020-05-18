Что происходит с погодой? Под Рождество в многих регионах Эстонии было теплее, чем вчера

Погода в воскресенье, когда температура воздуха упала местами до четырех градусов тепла, не слишком отличалась от погоды в Эстонии в декабре. Похожая погода была и 17 февраля. На самом деле такая погода в Эстонии стоит уже с начала ноября.
Портал Sakala включил в выборку данные наблюдений государственной метеослужбы за 17 мая и 18 декабря, и температуры, измеренные в полдень, показали, что перед Рождеством в Эстонии было даже немного теплее. В феврале, который обычно является самым холодным месяцем года, также была в основном плюсовая температура воздуха. Например, 17 февраля температура воздуха в Вильянди поднялась до 8,8 градусов.
Конечно, нельзя сказать, что в Эстонии погода была более полугода все время одинаковая погода. 29 февраля в Вильянди был зафиксирован рекорд холода этого года, составивший -9,2 градуса, а неделю назад, в День матери, температура воздуха составила почти 20 градусов.
Государственная метеослужба предполагает, что к концу недели немного потеплеет. Однако норвежский метеопортал Yr.no этого не прогнозирует. По мнению норвежцев, текущая погода, при которой температура воздухе обычно держится ниже десяти градусов, сохранится, по крайней мере, до конца мая.