Пн, 4.05.2020
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Синоптики обещают на вторник слабые дожди и прохладу с моря

Голуби.

ФОТО: Urmas Luik / Parnu Postimees

Эстония остается между двумя атмосферными образованиями: удаляющейся влажной ложбиной низкого давления и усиливающимся над югом Скандинавии гребнем высокого давления.

Утро будет туманным, а днем кое-где не исключены небольшие кратковременные дождики. Ветер северных направлений откроет доступ прохладному морскому воздуху на побережье Финского залива, в континентальной же части солнце быстро прогреет воздух.

Во вторник, 5 мая, днем в Эстонии ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь. В первой половине дня кое-где сохранится туман. Ветер преимущественно северных направлений 2-8 м/с.

Температура воздуха 12-17, на побережье 7-11°C.

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