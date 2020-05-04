Синоптики обещают на вторник слабые дожди и прохладу с моря

Эстония остается между двумя атмосферными образованиями: удаляющейся влажной ложбиной низкого давления и усиливающимся над югом Скандинавии гребнем высокого давления.
Утро будет туманным, а днем кое-где не исключены небольшие кратковременные дождики. Ветер северных направлений откроет доступ прохладному морскому воздуху на побережье Финского залива, в континентальной же части солнце быстро прогреет воздух.
Во вторник, 5 мая, днем в Эстонии ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь. В первой половине дня кое-где сохранится туман. Ветер преимущественно северных направлений 2-8 м/с.
Температура воздуха 12-17, на побережье 7-11°C.