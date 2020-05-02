Лето не за горами? В воскресенье в Эстонии ожидается до 17 градусов тепла

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди, после полуночи осадков станет меньше.
По многим регионам туман. Ветер переменных направлений, 2-7, около полуночи на востоке страны ветер юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью 6-10, на западе страны 2-6 градусов тепла.
Днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, до полудня местами туман. Ветер западных направлений, 3-8, на северном побережье порывами 12 м/сек. Температура воздуха днем 12-17, на побережье 7-11 градусов тепла.