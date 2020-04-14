Дыхание зимы: на Эстонию надвигается новый циклон

Пришедшая с циклоном воздушная масса несет дыхание зимы, поэтому осадки пройдут как в виде дождя и мокрого снега, так и сухого снега. На короткое время ливни будут прекращаться, а затем начинаться с новой силой. Да и холодный северо-западный ветер пока утихать не собирается.

В среду, 15 апреля, днем облачно. Пройдет мокрый снег и дождь, на востоке Эстонии также и снег, в середине дня, начиная с островов, облачность поредеет и осадки прекратятся. На западе Эстонии ветер западный и северо-западный 7-12, порывами 15, на побережье до 17 м/с. На востоке Эстонии в первой половине дня ветер юго-западный и южный 3-9 м/с, во второй половине дня развернется к западному и северо-западному и усилится. Температура воздуха 3…9°C.