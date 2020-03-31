Синоптики: весна затягивается

Кратковременные дожди сменяются мокрым снегом, а иногда и настоящим снегом. Завтра ветер развернется к западному/северо-западному и на короткое время ослабеет, но уже в четверг задует с юго-запада с новой силой.

В среду, 1 апреля, в первой половине дня в Эстонии ожидается переменная облачность. Утром в южной и восточной Эстонии пройдут кратковременные заряды мокрого снега и дождь, на дорогах будет скользко. Ветер развернется повсеместно к западному и северо-западному 6-12, порывами 15-17, на побережье Вирумаа до 20 м/с, к вечеру ослабеет.