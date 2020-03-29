Циклон принесет снегопады в один из регионов Эстонии

На востоке малооблачно, но в пришедшей в Эстонию холодной воздушной массе и здесь температура не поднимется выше +3°С. В материковой части дует в основном слабый восточный и северо-восточный ветер, в то же время на островах ветер переменных направлений будет порывистым и добавит прохлады.