Вс, 29.03.2020
Погода в Эстонии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >
  • Погода
  • Циклон принесет снегопады в один из регионов Эстонии

Циклон принесет снегопады в один из регионов Эстонии

Снегопад. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mailiis Ollino / Pärnu Postimees

Подошедший к островам небольшой частный циклон принесет сегодня снегопады во многие места в западной Эстонии и удержит температуру в пределах 0°С.

На востоке малооблачно, но в пришедшей в Эстонию холодной воздушной массе и здесь температура не поднимется выше +3°С. В материковой части дует в основном слабый восточный и северо-восточный ветер, в то же время на островах ветер переменных направлений будет порывистым и добавит прохлады.

В понедельник (30.03.) переменная облачность. В западной Эстонии во многих местах пройдет снег. Ветер восточной четверти 3-9, на островах усилится восточный и северо-восточный ветер 5-11, порывами 15 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха -1..+3°C.

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ