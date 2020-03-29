Циклон принесет снегопады в один из регионов Эстонии

Подошедший к островам небольшой частный циклон принесет сегодня снегопады во многие места в западной Эстонии и удержит температуру в пределах 0°С.
На востоке малооблачно, но в пришедшей в Эстонию холодной воздушной массе и здесь температура не поднимется выше +3°С. В материковой части дует в основном слабый восточный и северо-восточный ветер, в то же время на островах ветер переменных направлений будет порывистым и добавит прохлады.
В понедельник (30.03.) переменная облачность. В западной Эстонии во многих местах пройдет снег. Ветер восточной четверти 3-9, на островах усилится восточный и северо-восточный ветер 5-11, порывами 15 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха -1..+3°C.