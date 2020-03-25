Завтра в Эстонии станет еще теплее

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на четверг ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный, 7-11, порывами до 15, на побережье 8-13, порывами до 17, на северном побережье до 20 м/сек, после полуночи постепенно уляжется.