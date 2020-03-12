Семь бед — один ответ: на Эстонию обрушится шторм

По этой причине большей части Эстонии дано предупреждение первой степени: в известных обстоятельствах погода может быть опасной.

В связи с сильным ветром метеослужба объявила по всей Эстонии предупреждение. ФОТО: Riigi Ilmateenistus

Уезд Сааремаа получил предупреждение второго уровня, что означает, что погода опасна и нужно быть очень внимательными.

Согласно прогнозу морского института Таллиннского технического университета, уровень моря в Пярну будет на 155 см выше среднего.