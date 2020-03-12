Семь бед — один ответ: на Эстонию обрушится шторм

Согласно прогнозу метеослужбы, сегодня вечером на островах Западной, Южной и Центральной Эстонии усилится юго-западный ветер порывами до 18-22 м/с, в Рижском заливе - до 25 м/с, пишет Pärnu Postimees.
По этой причине большей части Эстонии дано предупреждение первой степени: в известных обстоятельствах погода может быть опасной.
Уезд Сааремаа получил предупреждение второго уровня, что означает, что погода опасна и нужно быть очень внимательными.
Согласно прогнозу морского института Таллиннского технического университета, уровень моря в Пярну будет на 155 см выше среднего.
Завтра днем ветер ослабеет, во многих регионах - дожди и мокрый снег, температура воздуха составит от одного до пяти градусов тепла.