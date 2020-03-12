Чт, 12.03.2020
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Семь бед — один ответ: на Эстонию обрушится шторм

Штормовой ветер.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Согласно прогнозу метеослужбы, сегодня вечером на островах Западной, Южной и Центральной Эстонии усилится юго-западный ветер порывами до 18-22 м/с, в Рижском заливе - до 25 м/с, пишет Pärnu Postimees.

По этой причине большей части Эстонии дано предупреждение первой степени: в известных обстоятельствах погода может быть опасной.

В связи с сильным ветром метеослужба объявила по всей Эстонии предупреждение.

ФОТО: Riigi Ilmateenistus

Уезд Сааремаа получил предупреждение второго уровня, что означает, что погода опасна и нужно быть очень внимательными.

Согласно прогнозу морского института Таллиннского технического университета, уровень моря в Пярну будет на 155 см выше среднего.

Завтра днем ветер ослабеет, во многих регионах - дожди и мокрый снег, температура воздуха составит от одного до пяти градусов тепла.

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