Через несколько дней синоптики обещают снегопад

В ночь на пятницу облачно с прояснениями. По регионам дожди и мокрый снег, местами туманы. Ветер юго-западный и южный, 3-9, до полуночи на северном побережье порывами до 13 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем переменная облачность без существенных осадков. Ветер южных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 4-7 градусов тепла.

В ночь на субботу облачность уплотнится. К утру с моря на острова придут дожди и мокрый снег. Ветер юго-восточный и восточный, 3-9 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, на побережье островов до 4 градусов тепла. Днем облачно. Дожди и мокрый снег распространятся с островов по материковой части страны на восток и северо-восток. Ветер восточный и северо-восточный, 3-9, на побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 1-4 градуса тепла.