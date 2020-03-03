Вт, 3.03.2020
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Департамент предупреждает об опасности гололедицы

Гололед. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mailiis Ollino

Во вторник во второй половине дня транспортные магистрали преимущественно влажные от реагентов или мокрые, а в ночь на среду температура понизится и появится опасность гололедицы, сообщил BNS Департамент шоссейных дорог.

Во второй половине дня крупные транспортные магистрали сухие, влажные от реагентов или мокрые. По прогнозу, вечером ожидается преимущественно облачная погода, температуры будут плюсовыми.

Вечером в период прояснений температура понизится и станет близкой к нулю, на мокром дорожном покрытии появится опасность гололедицы. После полуночи начиная с Юго-Западной Эстонии пойдут дожди и мокрый снег, на мокрых участках дорог возникнет опасность гололедицы. 

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