Декабрь 2019 года, Вильяндимаа. Иллюстративное фото. ФОТО: Elmo Riig

На прошедших выходных ученые подвели итоги календарной зимы. Она побила сразу несколько температурных рекордов, став самой теплой не только в отдельных регионах мира, но и во всем Северном полушарии и в целом в масштабах планеты - за всю историю наблюдений, с 1880 года.

При этом особенно теплой зима выдалась в России.

Если в целом по Европе с декабря по февраль было теплее примерно на 3°C по сравнению со средним показателем за 1910-2000 гг., то в Москве, в Петербурге и даже в Новосибирске погода обогнала среднемесячные температуры на семь с лишним градусов - даже по сравнению с относительно недавними 1981-2010 гг.

Для сравнения: в Лондоне этой зимой превышение средних температур составило чуть меньше 2°C, в Нью-Йорке и Владивостоке - около 3°C, в Монреале - почти 4°C.

Еще месяц назад российский Гидрометцентр предупреждал: "Температурные нормы января перекрыты на 4-12° и более. В Центральном федеральном округе средняя температура января 2020 г. достигла абсолютного максимума".

В феврале погодная аномалия не только не выправилась, но и отклонилась от нормы еще больше. В российской столице даже был установлен новый абсолютный тепловой рекорд зимы: 19 февраля столбик термометра поднялся до +4,7°C.

В чем причина?

Вопреки напрашивающемуся очевидному объяснению, дело отнюдь не в глобальном потеплении - во всяком случае уж точно не напрямую.

Средние температуры на планете действительно растут, но далеко не так быстро. За последние 20 лет планета нагрелась примерно на 1,14°C - по сравнению со средними показателями прошлого века.

Главная причина нынешней погодной аномалии - не только в России, но и в Европе и в США - в другом.

Обычно морозную погоду в Северном полушарии приносит холодный воздух из Арктики, прорываясь в низкие широты вместе с циклонами и антициклонами. Однако еще в декабре в районе полюса сложилась обширная область низкого давления, которая заперла холод на севере, не давая арктическим воздушным массам прорваться на юг.

В январе такое положение дел только закрепилось, и в итоге почти всю зиму ветры гуляли по кругу на самом севере планеты, практически не достигая обитаемых районов материка.

"На этой карте хорошо прослеживается циркумполярное движение, то есть общее движение вокруг полюса, препятствующее прорывам холода", - объясняет доцент кафедры метеорологии и климатологии СГУ Светлана Морозова.

"Очень часто холодные зимы в европейской части России объясняют влиянием западной периферии зимнего Азиатского антициклона. Но и она формирует сильно морозную погоду только при условии ее пополнения арктическим воздухом, то есть теми же прорывами", - добавляет ее коллега Серафима Лапина.

В отсутствие дополнительных поставок холодных порций воздуха из Арктики зимы обычно получаются довольно теплыми, объясняют метеорологи. Просто в этом году зональная циркуляция оказалась невероятно устойчивой и продержалась почти весь сезон.

Почему это произошло и случалось ли такое раньше?

Простой ответ на первый вопрос - неизвестно. Возможных причин так много, что ни один специалист-метеоролог не возьмется хоть что-то утверждать наверняка - по крайней мере сейчас. По словам завкафедрой метеорологии и климатологии ТГУ Валентины Горбатенко, придется подождать хотя бы год, когда цикл закончится и его можно будет проанализировать.

Но в целом отклонения от многолетней нормы - даже такие сильные - это нормально, считает профессор. Их не нужно рассматривать как что-то совершенно беспрецедентное и впадать в панику из-за чрезмерно теплой зимы.

В прошлом году, например, ситуация была ровно обратной. Январь выдался аномально холодным именно из-за разрыва полярного вихря, один край которого унесло в восточную часть Сибири, а другой - в сторону США. Морозы стояли такие, что сразу несколько штатов объявили чрезвычайное положение.

И причин этого может быть масса, поскольку земная атмосфера - "это такая большая кастрюля, где варится погода, и в ней так много факторов, что их все учесть просто невозможно".

"Скажем, тают льды в Арктике - меняется соленость воды, ее плотность, циркуляция. И в результате происходят какие-то микроцеркуляционные нарушения - не только в атмосфере, но и в океане, причем далеко не все они видимы. То есть происходит перераспределение многолетних, многовековых центров действия атмосферы", - объясняет профессор Горбатенко.

Предсказать такие изменения, по ее словам, тоже невозможно - как и делать на их основании выводы о том, каким будет остаток года: таким же теплым или, наоборот, холоднее обычного.

Любые прогнозы вообще всегда построены на ретроспективе: в прошлом ищутся аналоги, похожие ситуации, и на их основании делаются выводы. Такую последовательность процессов, как в этом году, ученые никогда не фиксировали. Так что, даже если мы поместим все известные и неизвестные нам данные в самый мощный компьютер, никаких аналогов он не найдет.

Но и это, по словам профессора, ничего не значит.

"Да, за всю историю инструментальных наблюдений и на нашей памяти такого не было. Но это говорит только о том, что такого не было за последние примерно 140 лет. Что было, скажем, 160 лет назад, мы уже не знаем. А ведь климатические циклы исчисляются десятками тысяч лет", - напоминает она.