В этих регионах Эстонии на дорогах может стать опасно

Как передала BNS пресс-служба ведомства, во второй половине дня дороги государственного значения были в основном влажными или сырыми после обработки реагентами, температура воздуха по всей территории Эстонии была выше нуля.

Вечером температура дорожного покрытия в Восточной и Юго-Восточной Эстонии может опуститься ниже нулевой отметки и на влажных участках дорог могут появиться скользкие места. После полуночи по многим регионам пройдет кратковременный дождь и мокрый снег.