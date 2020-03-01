Вс, 1.03.2020
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В этих регионах Эстонии на дорогах может стать опасно

Гололед. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mailiis Ollino

Центр управления дорожным движением предупредил, что в воскресенье вечером в Восточной и Юго-Восточной Эстонии на дорогах может начаться гололедица.

Как передала BNS пресс-служба ведомства, во второй половине дня дороги государственного значения были в основном влажными или сырыми после обработки реагентами, температура воздуха по всей территории Эстонии была выше нуля.

Вечером температура дорожного покрытия в Восточной и Юго-Восточной Эстонии может опуститься ниже нулевой отметки и на влажных участках дорог могут появиться скользкие места. После полуночи по многим регионам пройдет кратковременный дождь и мокрый снег.

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