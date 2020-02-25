Синоптики: зима на пороге
Сегодня начавший свой путь с окрестностей Дании активный циклон продолжит завтра продолжит свое вращение, медленно заполняясь в районе Готланда, что гарантирует поступление в наши широты новых облачных массивов с осадками.
Снежный покров будет заметно пополняться. В то же время на Сааремаа и в южной Эстонии в среду местами пройдет, помимо снега, также и дождь. Ветер в континентальных районах слабый или умеренный, однако на северном побережье и на Хийумаа следует ожидать сильный восточный и северо-восточный ветер, вместе с которым выпадение снега приведет к метели, а сохраняющиеся минусовые значения температуры воздуха создают ощущение довольно крепкого мороза.
В среду, 26 февраля, в Эстонии будет облачно с прояснениями. Пройдет снег и мокрый снег, в северной Эстонии возможна метель, на островах и в южной Эстонии также и дождь. Ветер восточный, северо-восточный, в районе Рижского залива и в южной Эстонии южный и юго-западный 3-8, порывами 12 м/с, на Хийумаа и на северном побережье 9-13, порывами до 20 м/с.
Температура воздуха составит от 0 до +5°С.