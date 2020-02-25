Синоптики: зима на пороге

Снежный покров будет заметно пополняться. В то же время на Сааремаа и в южной Эстонии в среду местами пройдет, помимо снега, также и дождь. Ветер в континентальных районах слабый или умеренный, однако на северном побережье и на Хийумаа следует ожидать сильный восточный и северо-восточный ветер, вместе с которым выпадение снега приведет к метели, а сохраняющиеся минусовые значения температуры воздуха создают ощущение довольно крепкого мороза.