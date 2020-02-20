Срочное предупреждение: на Эстонию обрушится мощный шторм
Соревнование североатлантических циклонов, кто мощней продолжается. Не успеет один шторм утихнуть, тут же ему на смену спешит другой, и до конца недели ситуация не изменится, предупреждает Служба погоды Эстонии.
В субботу Эстония окажется на юго-восточной периферии активнейшего циклона, что вновь вызовет у нас очень сильный шторм и интенсивные осадки в виде дождя и мокрого снега. Самый сильный ветер, порывами до 30 м/с, ожидается в районе Рижского залива и Сааремаа. Температура воздуха останется с плюсом. В воскресенье сохранится теплая и штормовая погода с осадками, максимальные порывы юго-западного ветра могут достигать 23 м/с.
В субботу, 22 февраля, в первой половине дня облачно с прояснениями. На западе Эстонии дождь. Во второй половине дня облачно. Дождь и мокрый снег повсеместно, местами осадки сильные. Ветер южный, юго-западный в континентальной части 8-13, порывы 17-23 м/с, на островах и побережье 14-20, порывы до 27, на Сааремаа до 30 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха +2..+6°С.