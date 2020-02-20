Срочное предупреждение: на Эстонию обрушится мощный шторм

В субботу Эстония окажется на юго-восточной периферии активнейшего циклона, что вновь вызовет у нас очень сильный шторм и интенсивные осадки в виде дождя и мокрого снега. Самый сильный ветер, порывами до 30 м/с, ожидается в районе Рижского залива и Сааремаа. Температура воздуха останется с плюсом. В воскресенье сохранится теплая и штормовая погода с осадками, максимальные порывы юго-западного ветра могут достигать 23 м/с.