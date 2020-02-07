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В Антарктиде зафиксирован температурный рекорд

Антарктида.

ФОТО: /Antarctica Flights/Cover Images

В Антарктиде зафиксирована самая теплая погода в истории метеонаблюдений - столбик термометра поднялся до 18,3 градуса.

Предыдущий рекорд тепла на той же исследовательской базе был зарегистрирован в 2015 году: +17,5°C, пишет The Guardian.

Новый температурный рекорд в четверг, 6 февраля, зафиксировала аргентинская исследовательская база Esperanzа, расположенная на Антарктическом полуострове, к югу от самой южной точки Южной Америки.

Аргентинский метеоцентр сообщил в Twitter, что на базе Esperanzа воздух прогрелся до +18,3 градуса, что является рекордом. За погодой здесь стали наблюдать с 1961 года.

По данным Всемирной метеорологической организации, Антарктический полуостров —  одно самых быстро нагревающихся мест на Земле. За последние 50 лет средняя температура воздуха здесь поднялась почти на три градуса.

Почти все ледники региона тают, пишет The Guardian.

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