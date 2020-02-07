В Антарктиде зафиксирован температурный рекорд

Предыдущий рекорд тепла на той же исследовательской базе был зарегистрирован в 2015 году: +17,5°C, пишет The Guardian.

Новый температурный рекорд в четверг, 6 февраля, зафиксировала аргентинская исследовательская база Esperanzа, расположенная на Антарктическом полуострове, к югу от самой южной точки Южной Америки.

Аргентинский метеоцентр сообщил в Twitter, что на базе Esperanzа воздух прогрелся до +18,3 градуса, что является рекордом. За погодой здесь стали наблюдать с 1961 года.

#Antártida | Nuevo récord de temperaturas 🌡️



Este mediodía la Base #Esperanza registró un nuevo récord histórico (desde 1961) de temperatura, con 18,3°C. Con este valor se supera el récord anterior de 17,5°C del 24 en marzo de 2015. Y no fue el único récord... pic.twitter.com/rhKsPFytCb — SMN Argentina (@SMN_Argentina) February 6, 2020

По данным Всемирной метеорологической организации, Антарктический полуостров — одно самых быстро нагревающихся мест на Земле. За последние 50 лет средняя температура воздуха здесь поднялась почти на три градуса.