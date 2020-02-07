Блог, фото, видео ⟩ На Европу обрушился разрушительный ураган: непогода движется к Эстонии

Служба погоды Эстонии сообщает, что к вечеру воскресенья, 9 февраля, на материковой части страны усилится юго-западный и южный до 15 м/с, а на островах и побережье — до 22 м/с. В ночь на понедельник, 10 февраля, порывы юго-западного ветра будут достигать 20 м/с, а на островах и побережье — до 27 м/с.

Сейчас в Харьюмаа, Ляэнемаа, Пярнумаа, Хийумаа и Сааремаа объявлено штормовое предупреждение второго уровня. Это означает, что погода опасна. Люди должны быть внимательными, постоянно следить за прогнозом погоды и следовать всем распоряжениям представителей властей.

В других районах Эстонии объявлено штормовое предупреждение первого уровня. Это значит, что погода в определенных ситуациях может быть опасна. Это стоит учитывать, если деятельность человека зависит от погоды.

Спасатели уже рекомендуют местным жителям запасаться едой и питьем. Подробнее читайте здесь.

ФОТО: Riigi Ilmateenistus

Активная ложбина низкого давления, пришедшая на Балтику с Северного моря, вызовет сильный шторм и осадки. Во второй половине понедельника, по мере удаления ложбины на восток, ветер немного ослабеет и осадки пойдут на убыль.

В понедельник, 10 февраля, днем в основном облачно. Дождь, на востоке Эстонии и с мокрым снегом, вечером осадков станет меньше. Юго-западный, южный ветер в континентальной части 8-13, порывы до 20, на островах и побережье 12-17, порывы до 24 м/с, во второй половине дня немного ослабеет. Температура воздуха +2..+6°С.

На Европу движется мощнейшая буря

Метеорологическая служба Великобритании еще 7 февраля объявила предупреждение о буре. Ожидается, что как в Великобритании, так и в Ирландии самый сильный ветер будет бушевать в воскресенье, когда порывы местами превысят 35 метров в секунду. Урагану дано имя "Сиара", пишет Rus.TVNET со ссылкой на агентство LETA

И на севере Франции, в Германии и Дании возможны порывы ветра до 35 метров в секунду. В горных регионах ветер будет еще сильнее.

Сильный ветер, местами перерастающий в бурю, в начале следующей недели ожидается и в других местах Европы. Разрушения возможны не только от ветра, но и от больших волн и затопления прибрежных территорий.