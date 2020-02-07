На Европу движется мощнейшая буря: непогода затронет и Эстонию

Метеорологическая служба Великобритании в следующие четыре дня объявила предупреждение о буре. Ожидается, что как в Великобритании, так и в Ирландии самый сильный ветер будет бушевать в воскресенье, когда порывы ветра местами превысят 35 метров в секунду. Урагану дано имя "Циара", пишет Rus.TVNET со ссылкой на агентство LETA

И на севере Франции, в Германии и Дании возможны порывы ветра до 35 метров в секунду. В горных регионах ветер будет еще сильнее.

Сильный ветер, местами перерастающий в бурю, в начале следующей недели ожидается и в других местах Европы. Разрушения возможны не только от ветра, но и от больших волн и затопления прибрежных территорий.

В Латвии ветер сильнее всего будет бушевать в понедельник ночью и с утра. Местами по стране - главным образом в западном и центральном районах - порывы южного, юго-западного ветра превысят скорость в 20 метров в секунду, а на западном побережье Курземе достигнут скорости 30 метров в секунду.

В Эстонии также сильный ветер ожидается уже в ночь на понедельник. По данным Службы погоды Эстонии, в ночь на понедельник будет облачно с прояснениями. На северо-западе страны начнется дождь и мокрый снег, зона осадков распространится через материк в юго-восточном направлении. Ветер южный и юго-западный 10-15, порывами до 20, на островах 12-17, порывами до 25 м/с. Температура воздуха ночью +1..+5°С.