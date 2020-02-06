Пятница в Эстонии будет снежной и холодной

Поэтому в первую половину дня погода в основном солнечная и сухая, после полудня облаков прибавится. Вечером северо-запада Эстонии достигнут более плотные облака со снегом. Ветер утихнет, и показания термометров будут отрицательными, только на островах поднимутся выше 0°С.

В пятницу, 7 февраля, до обеда небольшая облачность, во второй половине дня облачность уплотнится. Вечером северо-запада Эстонии достигнет зона осадков в виде снега и мокрого снега. Ветер повернет с северо-западного на юго-западное направление 2-8, вечером на побережье усилится порывами14 м/с.