Чт, 6.02.2020
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Пятница в Эстонии будет снежной и холодной

Первый снег в Вильяндимаа.

ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

Гребень высокого давления отступает через Эстонию на юго-восток и за ним со стороны моря во второй половине пятницы приблизится ложбина низкого давления.

Поэтому в первую половину дня погода в основном солнечная и сухая, после полудня облаков прибавится. Вечером северо-запада Эстонии достигнут более плотные облака со снегом. Ветер утихнет, и показания термометров будут отрицательными, только на островах поднимутся выше 0°С.

В пятницу, 7 февраля, до обеда небольшая облачность, во второй половине дня облачность уплотнится. Вечером северо-запада Эстонии достигнет зона осадков в виде снега и мокрого снега. Ветер повернет с северо-западного на юго-западное направление 2-8, вечером на побережье усилится порывами14 м/с.

Температура воздуха составит от 0 до -3, на островах до +3°С.

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