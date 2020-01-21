Cегодня в Пярну был побит рекорд тепла

В Пярну 21 января был побит температурный рекорд: в 11 часов утра, по данным метеорологической службы, температура воздуха была замерена на уровне 7,4 градуса, что на 2,9 градуса выше предыдущего максимума, пишет Postimees.
Предыдущий рекорд был установлен в 1993 году, когда 21 января термометр показал 4,5 градуса тепла.
Самая высокая январская температура воздуха в летней столице Эстонии была зафиксирована в 2007 году, когда 10 января столбик термометра поднялся до отметки в 9 градусов.
Рекорд холода в Пярну датируется 1907 годом и составляет минус 30,6 градуса.