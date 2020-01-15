В ближайшие дни синоптики обещают дожди

В ночь на пятницу малооблачная погода и переменная облачность. До полуночи на востоке страны местами возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный, 5-11, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 0-4 градуса тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, 6-11, на побережье порывами до 16 м/сек. Температура воздуха 2-6 градусов тепла.

В ночь на субботу малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный и южный, 6-12, на побережье порывами до 18 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По регионам кратковременные дожди, возможен мокрый снег. Ветер юго-западный и южный, 6-11, на побережье порывами до 16 м/сек, во второй половине уляжется. Температура воздуха 0-6 градусов тепла.