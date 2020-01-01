На Эстонию обрушится сильный ветер

По данным Службы погоды Эстонии, в ночь на четверг ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди. Ветер западный и юго-западный, 6-11, на побережье порывами 14-17 м/сек. Температура воздуха ночью от одного градуса мороза до 4 градусов тепла, на островах до 6 градусов тепла.