Фото и видео ⟩ Тайфун «Урсула» на Филиппинах: 16 погибших, пострадали популярные курорты

Тайфун нанес серьезный ущерб на обширной территории. На Висайских островах и островной группе Лусон разрушено или повреждено большое количество домов, произошли наводнения. Пока подтверждена гибель 16 человек, передает телеканал ABS-CBN. Но число жертв, вероятно, увеличится. Известно о нескольких пропавших без вести. Проводятся поисковые работы.

Стихия, обрушившаяся в канун Рождества, испортила праздник десяткам тысяч жителей и туристам. По данным Национального совета по управлению и уменьшению опасности бедствий Филиппин (NDRRMC), в морских портах застряли 24,5 тысячи человек, сейчас их число снизилось до 16 тысяч. Из-за погодных условий отменили 115 авиарейсов.

Свои дома в опасных районах были вынуждены покинуть более 58 тысяч человек. Сейчас в эвакуационных пунктах остаются более полутора тысяч жителей.

Our volunteers and staff in Biliran are closely coordinating with our Operations Center to report the damages brought by Typhoon Ursula in their area. Houses along the coastal area were damaged including the roads in Brgy. Bool West, Culaba, Biliran. pic.twitter.com/OpVAIqbYzD — Philippine Red Cross (@philredcross) 26 декабря 2019 г.

От тайфуна пострадали и филиппинские курорты, такие как острова Боракай и Корон, известные на весь мир своими белоснежными пляжами. На Боракае, репутация которого, правда, была подпорчена в 2018 году из-за сброса фекалий в море, были повреждены дома и здание аэропорта, отменены паромы. Кроме того, возникли проблемы с электричеством, связью и интернетом. Из-за этого туристы оказались отрезаны от внешнего мира и не могли связаться со своими родными и близкими. В четверг ситуация начала улучшаться. Как отмечает ABS-CBN, обошлось без серьезного ущерба.

LOOK: Typhoon #UrsulaPH devastated the famous Boracay Island in Aklan on Christmas day, December 25.



Ursula shattared #Boracay island damaging houses and resorts, blowing trees onto roads and cutting off electricity and communications.



📸 Aj Pingol pic.twitter.com/dfdKDyEuJm — Panay News (@panaynewsdotnet) 25 декабря 2019 г.

В настоящее время тайфун удаляется от Филиппин в Южно-Китайском море со скоростью 15 км/ч. Скорость ветра составляет 120 км/ч, порывы - 150 км/ч, информирует Филиппинская администрация атмосферных, геофизических и астрономических услуг (PAGASA).