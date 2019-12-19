Пока в Эстонии бушует шторм, Австралия горит: температура воздуха – почти 42 градуса

«Этот поток горячего воздуха настолько обширный, что, согласно предварительным данным, вчера был самый жаркий день», – заявила в среду метеоролог Диана Иди.

Предыдущий рекорд был установлен в январе 2013 года, когда температура воздуха достигла 40,3 градусов.

Премьер австралийского штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян заявила, что пожарные будут уделять особое внимание западным и юго-западным районам Сиднея, районам Центрального побережья и Южному побережью. «Это (повышение температуры – ред.) означает очень непредсказуемую пожарную обстановку», – заявила Береджиклян, указав на высокую вероятность возникновения очагов возгорания.

Пожарные работают днями и ночами в 130-и километрах от Сиднея. ФОТО: SAEED KHAN/AFP

Более 1,6 тыс. пожарных пытались построить линии сдерживания для нескольких крупных пожаров, в частности, в районе горы Госперс.

СМИ напоминают, что за последние месяцы в Австралии произошли сотни пожаров. В настоящий момент более 100 очагов пожаров зафиксированы в Новом Южном Уэльсе, включая крупный пожар севернее Сиднея, охвативший 400 тысяч гектаров. Из-за пожаров в Австралии погибли, по меньшей мере, шесть человек. Также были уничтожены более 700 строений, выгорели не менее трех миллионов гектаров земель.

По официальным данным, 2019 год может стать одним из самых жарких за все время метеонаблюдений в Австралии.