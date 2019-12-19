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  • Пока в Эстонии бушует шторм, Австралия горит: температура воздуха – почти 42 градуса

Пока в Эстонии бушует шторм, Австралия горит: температура воздуха – почти 42 градуса

People flock to St Kilda beach as a heat wave sweeps across Victoria, Australia, December 18, 2019. AAP Image/David Crosling/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. AUSTRALIA OUT. NEW ZEALAND OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NEW ZEALAND. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN AUSTRALIA.

ФОТО: STRINGER/VIA REUTERS

Уже второй день в Австралии фиксируют температурный рекорд. Если вчера, 17 декабря, температура воздуха достигла почти 41 градусов по Цельсию, то сегодня она составляет уже 41,9 градуса. 

«Этот поток горячего воздуха настолько обширный, что, согласно предварительным данным, вчера был самый жаркий день», – заявила в среду метеоролог Диана Иди.

Предыдущий рекорд был установлен в январе 2013 года, когда температура воздуха достигла 40,3 градусов.

Премьер австралийского штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян заявила, что пожарные будут уделять особое внимание западным и юго-западным районам Сиднея, районам Центрального побережья и Южному побережью. «Это (повышение температурыред.) означает очень непредсказуемую пожарную обстановку», – заявила Береджиклян, указав на высокую вероятность возникновения очагов возгорания.

Пожарные работают днями и ночами в 130-и километрах от Сиднея. 

ФОТО: SAEED KHAN/AFP

Более 1,6 тыс. пожарных пытались построить линии сдерживания для нескольких крупных пожаров, в частности, в районе горы Госперс.

СМИ напоминают, что за последние месяцы в Австралии произошли сотни пожаров. В настоящий момент более 100 очагов пожаров зафиксированы в Новом Южном Уэльсе, включая крупный пожар севернее Сиднея, охвативший 400 тысяч гектаров. Из-за пожаров в Австралии погибли, по меньшей мере, шесть человек. Также были уничтожены более 700 строений, выгорели не менее трех миллионов гектаров земель.

По официальным данным, 2019 год может стать одним из самых жарких за все время метеонаблюдений в Австралии.

СМИ отмечают, что масштаб стихийных бедствий в Австралии привлек внимание экспертов к проблеме изменения климата. Ученые утверждают, что в результате глобального потепления и удлинения сезона засухи пожары в Австралии стали начинаться раньше и приобрели более разрушительный характер.

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