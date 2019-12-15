Череда циклонов принесет в Эстонию холод и осадки

В ложбине над Данией образуется частный циклон, который будет быстро смещаться через Балтийское море и Финский залив в северо-восточном направлении.
Сильный западный и северо-западный ветер принесет холод и осадки. Дороги и тротуары местами станут скользкими, что не очень понравится автолюбителям и пешеходам. И хотя температура воздуха останется положительной, сильный ветер добавит ощущения зимнего холода.
В понедельник, 16 декабря, днем в основном облачно. Пройдет дождь и мокрый снег, вечером вероятность осадков уменьшится. Ветер повсеместно развернется на западный и северо-западный 6-12, порывами 17 м/с, на островах и западном побережье 14, порывами 20 м/с, поздно вечером постепенно ослабеет. Температура воздуха +2..+6°С.