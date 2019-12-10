В конце недели синоптики обещают потепление

В ночь на четверг ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер южный и юго-восточный, 5-10, порывами 13, на побережье 7-12, порывами 15, около полуночи до 18 м/сек. Днем преимущественно облачная погода, по многим регионам снег и мокрый снег, на островах также и дожди. Ветер юго-восточный и южный, 5-10, порывами 13, на побережье 7-12, порывами 15 м/сек. Температура воздуха ночью 1-4 градусов мороза, на островах и западном побережье от нуля до 2 градусов тепла, днем от нуля до 3 градусов тепла.

В ночь на пятницу ожидается облачная погода, дожди и мокрый снег. Ветер юго-восточный и южный, 6-10 м/сек, порывами 13, на побережье 7-12, порывами 15-18 м/сек. Днем облачная погода, новая зона осадков со снегом и мокрым снегом будет смещаться с Рижского залива на северо-восток. Ветер юго-восточный и южный, 6-10 м/сек, порывами 13, на побережье 7-12, порывами 15-18 м/сек. Температура воздуха в течение суток от -1 до 4 градусов тепла.