ООН объявила минувшее десятилетие самым жарким в истории

2019 год станет, полагают эксперты, одним из трех самых жарких лет с 1850 года - после начала систематических замеров температуры. Наиболее жарким периодом за все время наблюдений остается лето 2016 года. При этом данные за 2019 год охватывают месяцы с января по октябрь. Окончательные сведения по текущему году будут доступны в марте 2020-го.

По данным неправительственной организации Центр наблюдения за процессами внутреннего перемещения (IDMC), только в первой половине 2019 года семь миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома из-за климатических катастроф, преимущественно из-за наводнений, штормов и засухи. В свою очередь WMO предупредила, что к концу года число людей, вынужденных бежать из своих городов и деревень из-за экстремальных погодных условий, может утроиться и достичь 22 миллионов.