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Прошедший ноябрь в Эстонии был самым теплым за последние 60 лет

Золотая осень. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Средняя температура воздуха в ноябре в Эстонии превышала долгосрочную норму на два градуса по шкале Цельсия, а особенно теплой выдалась вторая декада месяца, передает Rus.ERR.

По данным Метеорологической службы, такого теплого ноября в Эстонии не было с 1960 года.

Средняя температура воздуха составила 3,4 градуса при долгосрочной норме 1,4. Температурный максимум (+12,5) зарегистрировали в Кунда 14 ноября, а минимум - в Нарве 24 ноября (-9,9).

Между тем во второй декаде ноября средняя температура составила +5,9, что выше долгосрочной нормы на 4,6 градуса.

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