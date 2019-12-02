Прошедший ноябрь в Эстонии был самым теплым за последние 60 лет

По данным Метеорологической службы, такого теплого ноября в Эстонии не было с 1960 года.

Средняя температура воздуха составила 3,4 градуса при долгосрочной норме 1,4. Температурный максимум (+12,5) зарегистрировали в Кунда 14 ноября, а минимум - в Нарве 24 ноября (-9,9).