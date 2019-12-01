На этой неделе погода удивит жителей Эстонии

В ночь на вторник малооблачная погода и переменная облачность. На побережье местами небольшие снегопады и мокрый снег. Ветер северо-западный и западный, 4-10, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 0-6 градусов мороза, на побережье островов до 2 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. На побережье местами небольшие снегопады и мокрый снег. В первой половине дня ветер западных направлений, 4-10, на побережье порывами до 14 м/сек. Во второй половине дня ветер юго-западный, к вечеру до 5-11, на побережье порывами до 16 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В ночь на среду облачность уплотнится. С запада придет зона осадков, которая пройдет над Эстонией на восток. На островах дожди, на западе страны также мокрый снег, на востоке снег и мокрый снег. Ветер юго-западный и западный, 6-12, на побережье порывами до 17 м/сек, после полуночи уляжется. Температура воздуха на востоке страны 1-3 градуса мороза, на западе от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, на островах до 5 градусов тепла. К утру потеплеет. Днем облачно с прояснениями. В центральных районах страны дожди и мокрый снег, на востоке в первой половине дня также снег, но к вечеру осадки прекратятся. Ветер западный и юго-западный, 5-10, на побережье порывами до 14 м/сек, около полудня переменится на северо-западный, к вечеру уляжется. Температура воздуха 2-8 градусов тепла.