Синоптики предупредили о похолодании

В тылу области низкого давления с северо-западным ветром начнет поступать холод, и показатели термометров в ночь на субботу опустятся ниже нулевой отметки. Вдобавок к минусовым температурам ночные осадки, которые перейдут из дождя в снег, усложнят ситуацию на дорогах, они станут очень скользкими.
В субботу, 30 ноября, в Эстонии ожидается переменная облачность. Местами снег, на побережье и мокрый снег. Ветер северо-западный, западный 5-12, на побережье порывами 15-17 м/с.
Температура воздуха составит от -2 до +2, на побережье островов до +4°С. Дороги могут быть скользкими!