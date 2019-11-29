Пт, 29.11.2019
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Синоптики предупредили о похолодании

Зима в Эстонии.

ФОТО: Marko Saarm

В тылу области низкого давления с северо-западным ветром начнет поступать холод, и показатели термометров в ночь на субботу опустятся ниже нулевой отметки. Вдобавок к минусовым температурам ночные осадки, которые перейдут из дождя в снег, усложнят ситуацию на дорогах, они станут очень скользкими.

В субботу, 30 ноября, в Эстонии ожидается переменная облачность. Местами снег, на побережье и мокрый снег. Ветер северо-западный, западный 5-12, на побережье порывами 15-17 м/с.

Температура воздуха составит от -2 до +2, на побережье островов до +4°С. Дороги могут быть скользкими!

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