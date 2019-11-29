Синоптики предупредили о похолодании

В тылу области низкого давления с северо-западным ветром начнет поступать холод, и показатели термометров в ночь на субботу опустятся ниже нулевой отметки. Вдобавок к минусовым температурам ночные осадки, которые перейдут из дождя в снег, усложнят ситуацию на дорогах, они станут очень скользкими.