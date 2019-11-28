Видео: в сером небе Краснодарского края засняли загадочный светящийся объект

Непонятный объект сняли на видео. "Смотрите, что обнаружил! НЛО! Артур, НЛО! Братан, выйди с машины. НЛО, смотри. Полностью облачная погода, смотри, объект какой-то. Я даже не пойму, что это, горит прям в небе. Обалдеть, да? Вот, видите, солнца нет, а там горит. Офигеть!" - говорит за кадром мужчина.

В соцсетях шутят насчет инопланетян. Также пользователи предположили, что это может быть солнечный блик. Было высказано и мнение о секретном оружии, передает "Кубань 24". Что наблюдали в небе у Калининской, пока остается загадкой. Вероятнее всего, это могло быть пробившееся из-за туч солнце.

Отметим, что люди довольно часто принимают за НЛО различные объекты в небе - метеоры, ракеты, космический мусор, самолеты и вертолеты. Удивительные эффекты временами создают солнце и облака.

Так, в июне 2019 года жителей американского штата Миссури напугали странные светящиеся шары, которые оказались секретными аэростатами, запущенными в Мэриленде Управлением перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA).

А в ОАЭ за летающие тарелки приняли так называемое "дырявое" облако, в Рунете их также называют дырокольными или облаками с отверстием, в английском варианте - Fallstreak Hole или Punch Hole Cloud.

Необычный случай произошел в конце июля 2016 года в Люксембурге. В городке Холцем местный житель сделал фотографию, на которую случайно попало загадочное явление: яркий светлый след, в течении 2-3 секунд наблюдавшийся в пасмурном небе, сообщает Stormnews со ссылкой на газету L'essentiel.

Люди гадали, что это может быть. Метеорит, комета, солнечные лучи... Кто-то предположил, что это могло быть отражение МКС.