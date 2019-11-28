Департамент шоссейных дорог: на второстепенных дорогах водителей поджидает опасность

Департамент шоссейных дорог предупреждает, что в четверг лесные трассы могут быть скользкими.
Рано утром поверхность крупных и основных магистралей была преимущественно влажной от реагентов. В Центральной и Восточной Эстонии второстепенные дороги и лесные трассы по-прежнему могут быть скользкими, сообщили в Департаменте шоссейных дорог.
По прогнозу погоды, днем ожидается облачная погода, дожди, на востоке страны вероятен мокрый снег. Температура воздуха в течение дня удержится плюсовой, местами до пяти градусов тепла, а на островах до семи градусов тепла.