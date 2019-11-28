Чт, 28.11.2019
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  • Департамент шоссейных дорог: на второстепенных дорогах водителей поджидает опасность

Департамент шоссейных дорог: на второстепенных дорогах водителей поджидает опасность

Teedel esineb libedusoht.

ФОТО: Arvo Meeks

Департамент шоссейных дорог предупреждает, что в четверг лесные трассы могут быть скользкими.

Рано утром поверхность крупных и основных магистралей была преимущественно влажной от реагентов. В Центральной и Восточной Эстонии второстепенные дороги и лесные трассы по-прежнему могут быть скользкими, сообщили в Департаменте шоссейных дорог.

По прогнозу погоды, днем ожидается облачная погода, дожди, на востоке страны вероятен мокрый снег. Температура воздуха в течение дня удержится плюсовой, местами до пяти градусов тепла, а на островах до семи градусов тепла.

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