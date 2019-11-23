Сб, 23.11.2019
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Захватывающее зрелище: онлайн-камера позволяет наблюдать за наступлением полярной ночи

ФОТО: скриншот

В Лапландии заработала камера для наблюдения за наступлением полярной ночи. Камера предлагает взглянуть на поселок Хетта и расположенную рядом с ней сопку Юлляс.

Посетители могут следить за тем, как день становится все короче, пишет портал Yle.

Буквально в канун Дня независимости Финляндии, то есть 6 декабря, начнется полярная ночь, которая продлится до 6 января.

По сообщению муниципалитета Энонтекиё, в прошлом году просмотров набралось более 70 000.

Камера для наблюдения за наступлением полярной ночи находится на сайте enontekio.fi.

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