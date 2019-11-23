Захватывающее зрелище: онлайн-камера позволяет наблюдать за наступлением полярной ночи

Посетители могут следить за тем, как день становится все короче, пишет портал Yle.

Буквально в канун Дня независимости Финляндии, то есть 6 декабря, начнется полярная ночь, которая продлится до 6 января.

По сообщению муниципалитета Энонтекиё, в прошлом году просмотров набралось более 70 000.