Захватывающее зрелище: онлайн-камера позволяет наблюдать за наступлением полярной ночи

В Лапландии заработала камера для наблюдения за наступлением полярной ночи. Камера предлагает взглянуть на поселок Хетта и расположенную рядом с ней сопку Юлляс.
Посетители могут следить за тем, как день становится все короче, пишет портал Yle.
Буквально в канун Дня независимости Финляндии, то есть 6 декабря, начнется полярная ночь, которая продлится до 6 января.
По сообщению муниципалитета Энонтекиё, в прошлом году просмотров набралось более 70 000.
Камера для наблюдения за наступлением полярной ночи находится на сайте enontekio.fi.