Какой будет зима? Специалисты прогнозируют

«Такой сценарий предсказывают ведущие американские и европейские Центры модельного предсказания: на два градуса теплее нормы и богатые на осадки декабрь и январь, - сказала она. – Богатой на осадки и более теплой наша зима оказывается тогда, когда над Северной Европой начинает властвовать западный поток, который открывает зонам низкого давления с Атлантики свободный доступ в Балтийское море, принося одновременно тепло и влажность с океана».

После уходящих мощных завихрений мороз с северных зон, по словам синоптика, может получить шанс и понизить температуру ниже нуля, а также принести снег, но ненадолго. То есть это весьма неустойчивый сценарий, который не обещает красивую зиму.

«Несколько расходятся мнения центров предсказания погоды по поводу февраля. Американская модель погоды продолжает говорить о теплой волне, причем, на фоне температуры, на три градуса теплее нормы, - сказала Пальяк. – И, напротив, расчеты европейской модели высказываются за зимний февраль, при котором средняя температура в восточных регионах весьма близка к обычной, а на западе Эстонии на градус теплее. Осадков прогнозируют мало, а это дает надежду любителя зимы на то, что зона высокого давления перевесит и погода окажется стабильнее».

Синоптик отметила, что модельные расчеты еще могут неоднократно измениться и выдать совсем противоположные прогнозы: «По статистическим показателям и погодным процессам последние месяцы года во многом совпадают с показателями прошлого года. Чтобы освежить память: не было ни мороза, ни снега».

«Почти неделю мороза в прошлом году мы пережили в конце ноября и в декабре, плюс десятидневный морозный период в январе, но на этом зимние радости и ограничились. Погоду, конечно, скопировать нельзя, но во многом повторяется картина поведения прошлых лет».

Но если исходить из периодичности происходящих в атмосфере изменений, статистический суммарный анализ морозов за несколько лет, по словам Пальяк, показывает, что через каждые пять-десять лет возникает холодное полугодие с зимним лицом. Это означает, что температура в больше степени остается ниже нуля, идет в основном снег и дряпня, реже дождь.

«Поскольку, начиная с 2013-2014 годов, наши зимы были в среднем теплее, то вот-вот должна настать очередь мороза, - сказала она. – Лишь в 1930-х года семь лет подряд были влажные и теплые зимы, после которых наступили зимы с трескучими морозами, которые попали в анналы истории».

Пальяк отметила, что предсказание предстоящей зимы – это пока только слова с большим количеством вопросов, последнее слово все же скажет воздушный океан, в предсказании поведения которого ученые, правда, сделали несколько успешных шагов вперед.