Вс, 17.11.2019
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Будьте осторожны: видимость на дорогах Эстонии может быть ограничена

Туман. Иллюстративное фото.

ФОТО: URMAS LUIK/PRNPM/EMF

По сообщению Центра управления движением, в воскресенье по Эстонии ожидаются кратковременные дожди, в центральных регионах возможны туманы.

Равно утром поверхность шоссе была мокрой. Температура воздуха и температура на поверхности дорог повсюду была выше нуля градусов и в зависимости от уезда составляла 3–8 градусов тепла.

По прогнозу, днем ожидается преимущественно облачная погода, по многим регионам дожди. На островах ветер порывами до 16 м/сек. Температура воздуха днем 7–10 градусов тепла.

Департамент шоссейных дорог напоминает водителям, что выходить на проезжую часть во время вынужденной остановки вне населенного пункта при плохой видимости и в темное время нужно в светоотражающем жилете.

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