Будьте осторожны: видимость на дорогах Эстонии может быть ограничена

Равно утром поверхность шоссе была мокрой. Температура воздуха и температура на поверхности дорог повсюду была выше нуля градусов и в зависимости от уезда составляла 3–8 градусов тепла.

По прогнозу, днем ожидается преимущественно облачная погода, по многим регионам дожди. На островах ветер порывами до 16 м/сек. Температура воздуха днем 7–10 градусов тепла.