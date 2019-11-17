Будьте осторожны: видимость на дорогах Эстонии может быть ограничена

По сообщению Центра управления движением, в воскресенье по Эстонии ожидаются кратковременные дожди, в центральных регионах возможны туманы.
Равно утром поверхность шоссе была мокрой. Температура воздуха и температура на поверхности дорог повсюду была выше нуля градусов и в зависимости от уезда составляла 3–8 градусов тепла.
По прогнозу, днем ожидается преимущественно облачная погода, по многим регионам дожди. На островах ветер порывами до 16 м/сек. Температура воздуха днем 7–10 градусов тепла.
Департамент шоссейных дорог напоминает водителям, что выходить на проезжую часть во время вынужденной остановки вне населенного пункта при плохой видимости и в темное время нужно в светоотражающем жилете.