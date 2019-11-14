Так тепло еще никогда не было: в Эстонии зарегистрирован температурный рекорд

В Кунда прибрежной метеостанцией в четверг зарегистрирован температурный рекорд для 14 ноября - 12,3 градуса тепла.
В четверг в 16 часов самая теплая погода в Эстонии была в Кунда, где зарегистрирован температурный рекорд - 12,3 градуса тепла, сообщила Служба погоды. Так тепло 14 ноября никогда еще не было за всю историю наблюдения за погодой. Ранее температурный рекорд для 14 ноября отмечался в 1938 году метеостанцией Вилсанди - 11,6 градуса тепла.
Температурный рекорд ноября в 15,2 градуса тепла ранее был отмечен 3 ноября 1967 года в Валга.
Ноябрьский рекорд холода отмечался 16 ноября 1951 года, когда в Йыгева температура воздуха составляла 26 градусов мороза.