Так тепло еще никогда не было: в Эстонии зарегистрирован температурный рекорд

В четверг в 16 часов самая теплая погода в Эстонии была в Кунда, где зарегистрирован температурный рекорд - 12,3 градуса тепла, сообщила Служба погоды. Так тепло 14 ноября никогда еще не было за всю историю наблюдения за погодой. Ранее температурный рекорд для 14 ноября отмечался в 1938 году метеостанцией Вилсанди - 11,6 градуса тепла.