В Пярну побит температурный рекорд

В Пярну сегодня, 14 ноября, был установлен температурный рекорд этого дня, поскольку в 11 часов, по данным Службы погоды, в летней столице воздух прогрелся до 10,9 градусов тепла.
Предыдущий рекорд 14 ноября был установлен в 1997 году, когда температура воздуха достигла десяти градусов тепла. Поэтому установленный 22 года назад рекорд был побит на 0,9 градуса, пишет Pärnu Postimees.
Но это еще не итоговый результат, поскольку на сегодня предсказывали температуру воздуха до 13 градусов.
Сегодняшний рекорд мороза был установлен в 1908 году, когда в Пярну термометр показывал 12,9 градуса мороза.