Чт, 14.11.2019
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В Пярну побит температурный рекорд

В Пярну был установлен температурный рекорд для 14 ноября.

ФОТО: Ants Liigus

В Пярну сегодня, 14 ноября, был установлен температурный рекорд этого дня, поскольку в 11 часов, по данным Службы погоды, в летней столице воздух прогрелся до 10,9 градусов тепла.

Предыдущий рекорд 14 ноября был установлен в 1997 году, когда температура воздуха достигла десяти градусов тепла. Поэтому установленный 22 года назад рекорд был побит на 0,9 градуса, пишет Pärnu Postimees.

Температура воздуха в Эстонии 14 ноября по состоянию на 11 часов.

ФОТО: Karl Hütt

Но это еще не итоговый результат, поскольку на сегодня предсказывали температуру воздуха до 13 градусов.

Сегодняшний рекорд мороза был установлен в 1908 году, когда в Пярну термометр показывал 12,9 градуса мороза.

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