В Пярну побит температурный рекорд

Предыдущий рекорд 14 ноября был установлен в 1997 году, когда температура воздуха достигла десяти градусов тепла. Поэтому установленный 22 года назад рекорд был побит на 0,9 градуса, пишет Pärnu Postimees.

Температура воздуха в Эстонии 14 ноября по состоянию на 11 часов. ФОТО: Karl Hütt

Но это еще не итоговый результат, поскольку на сегодня предсказывали температуру воздуха до 13 градусов.