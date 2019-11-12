Венецию снова затопило, еще большая волна прогнозируется ночью

Центр Венеции оказался затоплен из-за затяжных дождей, сообщает NEWSru со ссылкой на агентство Associated Press. Подтоплены многие магазины и кафе, вода покрыла и знаменитую площадь Сан-Марко. В целях предосторожности во вторник не работают детские сады.
Туристы и венецианцы надевают высокие сапоги и теснятся на поднятых дорожках, чтобы перемещаться по городу в результате потопа, накрывшего большую его часть.Во многих гостиницах постояльцам предлагаются одноразовые пластиковые сапоги выше колена, у многих местных жителей есть такие резиновые сапоги.
Уровень воды во вторник утром достиг 1,27 метра, но предупредил, что еще большая волна прогнозируется ночью. По данным метеорологов, вечером во вторник ожидается очередной дождевой заряд, который в особенности затронет северо-восток Италии, а также Сицилию.
Наводнения в Венеции - нередкое явление, называемое «высокой водой». Они происходят из-за дождей, а также из-за штормовых приливов. В последний месяц плохая погода стала обычным делом Италию, почти ежедневные ливни накрыли большую часть страны.
#Maree | #AcquaAlta 🌊— Comune di Venezia (@comunevenezia) 12 ноября 2019 г.
Picco di marea: stamattina raggiunta una punta massima di 127 centimetri a Punta della Salute
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