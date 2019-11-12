Венецию снова затопило, еще большая волна прогнозируется ночью

Туристы и венецианцы надевают высокие сапоги и теснятся на поднятых дорожках, чтобы перемещаться по городу в результате потопа, накрывшего большую его часть.Во многих гостиницах постояльцам предлагаются одноразовые пластиковые сапоги выше колена, у многих местных жителей есть такие резиновые сапоги.

Венецию затопило. ФОТО: LUCA BRUNO/AP

Уровень воды во вторник утром достиг 1,27 метра, но предупредил, что еще большая волна прогнозируется ночью. По данным метеорологов, вечером во вторник ожидается очередной дождевой заряд, который в особенности затронет северо-восток Италии, а также Сицилию.

Венецию затопило. ФОТО: Matteo Chinellato / IPA/PA Images

Наводнения в Венеции - нередкое явление, называемое «высокой водой». Они происходят из-за дождей, а также из-за штормовых приливов. В последний месяц плохая погода стала обычным делом Италию, почти ежедневные ливни накрыли большую часть страны.