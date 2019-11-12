На завтра синоптики обещают тепло

Циклон, расположенный в районе Северного моря, подтягивает в наши широты теплый и одновременно влажный воздух. Область дождей распространится с островов на материк, причем более значительными осадки ожидаются по западу Эстонии.
В четверг ливневые дожди пройдут лишь местами и постепенно пойдут на убыль. Температура воздуха в среду перейдет отметку +10 градусов в южной Эстонии, а в четверг уже и повсеместно.
В среду (13.11) облачно. Новая зона дождей распространится с островов на континент, правда, на юго-востоке Эстонии дождевых облаков будет меньше. Ветер юго-восточный и южный 4-9, порывами 12, на побережье до 15 м/с, вечером в западной Эстонии ослабеет. Температура воздуха 7..11°С.