К концу недели в Эстонии ожидается мокрый снег

В ночь на среду облачно с прояснениями. Дожди преимущественно на западе страны. Ветер юго-восточный, 5-11, на побережье порывами до 14 м/сек, до полуночи на островах порывами до 17 м/сек. Температура воздуха 3-8 градусов тепла. Днем облачно, временами дожди. Ветер юго-восточный, 3-8, на побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 5-9 градусов тепла.

В ночь на четверг до полуночи облачно и дождливо, после полуночи осадки станут реже. Ветер юго-восточный, 3-8, на побережье порывами до 12 м/сек, утром усилится. Температура воздуха 6-10 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями, по многим регионам дожди. Ветер юго-восточный и южный, 5-11, на островах и побережье порывами до 14-17 м/сек, вечером начиная с островов подует юго-западный. Температура воздуха 8-13 градусов тепла.