Ущерб от обрушившегося на Эстонию шторма может достичь двух миллионов евро

Менеджер Союза страховых обществ Эстонии по предотвращению ущерба Юлли Рейметс отмечает, что риск разрушений повышается, когда средняя скорость ветра превышает 21 м/с. «Обычно мы получаем требования о выплате страхового возмещения в результате шторма на сумму в среднем более миллиона евро в год. Сильный шторм с наводнением, как это было в Пярну в 2005 году, увеличивает ущерб в несколько раз», - сказала Юлли Рейметс.

Самый значительный ущерб от штормового ветра за последнее десятилетие был зарегистрирован в 2013 году, когда в октябре и декабре наблюдались порывы ветра более 30 м/с. В том году на территории Эстонии было зарегистрировано 1156 связанных с штормовыми повреждениями зданий страховых случаев на сумму 2,2 миллиона евро. Примерно такие же суммы ущерба были отмечены в 2011 и 2015 годах.

По словам руководителя подразделения имущественного страхования If Kindlustus Лаури Ныу, страховое общество уже зарегистрировало более 80 требований о выплате страхового возмещения в связи со штормом в минувшие выходные на сумму свыше 225 000 евро, при этом очевидно, что данная сумма еще существенно увеличится. «Наиболее распространенные повреждения – разрушенные ветром крыши и упавшие деревья. При починке такой крыши часто также необходимо ремонтировать поврежденные от попадания дождевой воды жилые помещения. После последнего шторма мы получили более 40 сообщений о разрушенных крышах, причем в двух случаях крыша была полностью сорвана с многоквартирного дома», добавил Лаури Ныу.

Как отмечает заведующая отделом имущественного ущерба в Salva Kindlustus Карен Соосалу, самый значительный ущерб был нанесен уездам Южной Эстонии – Тартумаа, Вырумаа и Валгамаа. «Мы в Salva Kindlustus получили пока лишь 15 требований о выплате страхового возмещения в связи со штормом, но их наверняка будет больше, так что окончательное количество сейчас предсказывать рано. Из уже известных Salva Kindlustus страховых случаев самым дорогим является требование в размере около двадцати тысячи евро: упавшее на дом дерево повредило крышу, несущие конструкции, окна и другие части здания», - пояснил он.

По заказу Союза страховых обществ Эстонии и при содействии Европейского фонда регионального развития ученые из Тартуского университета и TalTech картографировали вероятные скорости ветра и степени риска возникновения шторма по всей территории нашей страны. Анализ результатов завершенного весной научного исследования и статистики Земельного департамента показал, что в Эстонии есть 30 тысяч жилых домов, вокруг которых по меньшей мере один раз в два года средняя скорость ветра превышает 21 м/с в течение 10 секунд подряд, то есть происходит шторм.

По меньшей мере один раз в 10 лет каждый пятый жилой дом в нашей стране подвергается воздействию шторма. При этом по меньшей мере один раз в 50 лет средняя скорость ветра вокруг 10 тысяч жилых домов превышает 28,4 м/с в течение 10 секунд подряд, а это по шкале Бофорта уже сильный шторм или ураган. Скорость порывов ветра длительностью в пару секунд может достигать 30-50 м/с.