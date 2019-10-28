Синоптики: вторник в Эстонии будет холодным и дискомфортным

В тыл уходящему на Россию циклону с северным ветром поступает холодный, но все еще влажный воздух.
Завтра осадков ожидается довольно много, и они будут уже во всех разных фазах от дождя до снега. Дискомфорта добавит порывистый северный, северо-западный ветер. Температурные максимумы будут со знаком плюс, но после захода солнца температура воздуха начнет опускаться ниже нулевой отметки. Условия на дорогах осложнятся.
Во вторник днем, 29 октября, в Эстонии ожидается переменная облачность. Время от времени осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Северный, северо-западный ветер 6-11, на побережье порывы до 15 м/с.
Температура воздуха +1..+5°C, вечером в континентальной части приблизится к минусовым значениям.