Пн, 28.10.2019
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  • Галерея и видео: в этом регионе Эстонии из-за шторма произошел тотальный сбой в подаче электроэнергии

Галерея и видео: в этом регионе Эстонии из-за шторма произошел тотальный сбой в подаче электроэнергии

Оставшийся без электричества во время воскресеного шторма Выру восстановил подачу электроэнергии до полуночи, но многие жители уезда по-прежнему без электричества, а некоторые школы закрыты, передает Lõuna-Eesti Postimees.

Причиной тотального сбоя в подаче электроэнергии стало то, что с подстанции сорвало, которая упала на электрические провода. В 9 часов утра в понедельник на подстанции было тихо. Попавший на крышу мусор собран, вскоре его вывезут.

В течение сегодняшнего дня крышу  надеются вернуть на место. До тех пор функцию крыши будет выполнять пластикат.

Сбоя в подаче электроэнергии не избежала и школа. Занятия отменены, например, в школе Пуйга в волости Выру, также закрыта школа Кулдре в волости Антсла.

Школа Пуйга закрыта в понедельник.

ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

В школе Пуйга нет электричества.

ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

У главных ворот батальона Куперьянова в Выру шторм сломал три сосны.

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