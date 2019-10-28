Галерея и видео: в этом регионе Эстонии из-за шторма произошел тотальный сбой в подаче электроэнергии

Причиной тотального сбоя в подаче электроэнергии стало то, что с подстанции сорвало, которая упала на электрические провода. В 9 часов утра в понедельник на подстанции было тихо. Попавший на крышу мусор собран, вскоре его вывезут.

В течение сегодняшнего дня крышу надеются вернуть на место. До тех пор функцию крыши будет выполнять пластикат.

Сбоя в подаче электроэнергии не избежала и школа. Занятия отменены, например, в школе Пуйга в волости Выру, также закрыта школа Кулдре в волости Антсла.

Школа Пуйга закрыта в понедельник. ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

В школе Пуйга нет электричества. ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees