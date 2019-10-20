Метеорекорд: так тепло в Латвии 20 октября не было еще никогда

В два часа дня температура воздуха в Латвии составляла от +11..+14 градусов на севере страны до +14..+17 градусов на большей части территории страны и +18,5 градуса в Латгале.

Как сообщалось, первый рекорд тепла на этой неделе был побит в понедельник в Даугавпилсе, где температура воздуха поднялась до +19,9 градуса. В среду во второй половине дня на большей части территории Латвии температура воздуха повысилась до +18..+20 градусов. В Павилосте температура воздуха поднялась до +20,5 градуса. В свою очередь в субботу в Даугавпилсе и Резекне был побит рекорд тепла для 19 октября.